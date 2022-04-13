Симоньян оценила предложение Зеленского обменять Медведчука на пленных

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале прокомментировала предложение президента Украины Владимира Зеленского обменять задержанного главу политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука на пленных в ходе спецоперации украинских силовиков.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале прокомментировала предложение президента Украины Владимира Зеленского обменять задержанного главу политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука на пленных в ходе спецоперации украинских силовиков.
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