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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Праздник алтайского народа Эл-Ойын стартовал в Горно-Алтайске. Фото

Праздник алтайского народа Эл-Ойын стартовал в Горно-Алтайске. Фото

На Алтае его проводят с 1988 года Праздник Эл Ойын на Алтае / Фото: официальный канал Андрея Турчака В Горно-Алтайске стартовал традиционный межрегиональный праздник алтайского народа Эл Ойын, сообщил губернатор Республики Алтай Андрей Турчак.

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