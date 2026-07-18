Праздник алтайского народа Эл-Ойын стартовал в Горно-Алтайске. Фото

На Алтае его проводят с 1988 года Праздник Эл Ойын на Алтае / Фото: официальный канал Андрея Турчака В Горно-Алтайске стартовал традиционный межрегиональный праздник алтайского народа Эл Ойын, сообщил губернатор Республики Алтай Андрей Турчак.
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