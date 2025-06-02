ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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  • Евгений Мангуш
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13 изнасилований в 16 лет. Ненасытный маньяк Сулима хватал всех без разбора

13 изнасилований в 16 лет. Ненасытный маньяк Сулима хватал всех без разбора

С каждым новым преступлением становились заметны изменения в личности преступника. За те несколько минут, что жертвы нападения находились в бессознательном состоянии, маньяк успевал не просто изнасиловать их, а сделать это несколько раз.

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