13 изнасилований в 16 лет. Ненасытный маньяк Сулима хватал всех без разбора

С каждым новым преступлением становились заметны изменения в личности преступника. За те несколько минут, что жертвы нападения находились в бессознательном состоянии, маньяк успевал не просто изнасиловать их, а сделать это несколько раз.
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