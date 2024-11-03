Патриарх Кирилл счел своевременной идею подготовки управленцев из героев СВО

Возможность участия бойцов спецоперации в программе по подготовке управленческих кадров — очень современная инициатива, Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с участниками президентской программы «Время героев», сообщили на сайте Русской православной церкви (РПЦ).
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