Патриарх Кирилл счел своевременной идею подготовки управленцев из героев СВО

Политика как она есть

Возможность участия бойцов спецоперации в программе по подготовке управленческих кадров — очень современная инициатива, Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с участниками президентской программы «Время героев», сообщили на сайте Русской православной церкви (РПЦ).