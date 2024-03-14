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Памфилова: перед выборами президента избирательная система «во всеоружии»

Памфилова: перед выборами президента избирательная система «во всеоружии»

Перед выборами президента Российской Федерации избирательная система страны «во всеоружии». С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

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