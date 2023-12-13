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«Было бы хорошо, если бы он убил его» Кадыров высказался об избиении его сыном поджигателя Корана

«Было бы хорошо, если бы он убил его» Кадыров высказался об избиении его сыном поджигателя Корана

Рамзан Кадыров заявил, что Адам счел бы за честь понести наказание за избиение Журавеля.Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что его сын Адам гордился бы наказанием за избиение в СИЗО сжегшего Коран Никиты Журавеля.

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