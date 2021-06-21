Любопытно, однако

72 392 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Зайчиков
    Не МЫ а ВЫ , вы бы хоть правильно свои мысли излагали и за нас бы не расписывалисьПутин, оставайся ...
  • Александр Антипин
    А у нас тьмутаракань.Архангельская область.Жрать захочешь,купишь.Вы почем-то думаете,что все в городах живут............Бизнесмен Линник ...
  • Татьяна Браун
    "Новость" вроде уже с душком, и с изрядной бородой."Пенсионеры - отр...

Спасибо, уроды

Спасибо, уроды

Изначальная железобетонная установка на ничью завершиться иначе просто не могла."Супермотивированность" датчан, о которой все кому не лень рассуждали перед матчем, теоретически должна была сподвигнуть к каким-то другим решениям с нашей стороны.

Вернуться к статье
11
Обсудить
Павел К
Да уж!!!!!!!!!!!!

Картина дня

наверх