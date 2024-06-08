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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Робертсон, Мактоминей, Тирни, Гилмор, Макгинн – в окончательном составе Шотландии на Евро-2024

Вратари: Зендер Кларк («Хартс»), Ангус Ганн («Норвич»), Лиэм Келли («Мазеруэлл»). Защитники: Энди Робертсон («Ливерпуль»), Лиэм Купер («Лидс»), Грант Хэнли («Норвич»), Джек Хендри («Аль-Иттифак»), Скотт Маккенна («Копенгаген»), Росс Маккрори («Бристоль Сити»), Райан Портеус («Уотфорд»), Грег Тэйлор, Энтони Ралстон (оба – «Селтик»), Киран Тирни («Реал Сосьедад»).

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