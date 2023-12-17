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Даниэль Риккардо: «Седьмое место «Альфа Таури» в Кубке конструкторов стало приятным бонусом»

По словам австралийца, который провел в команде лишь вторую половину сезона, и при этом пропустил несколько гонок из-за перелома запястья, в «Альфа Таури» могут быть довольны прогрессом в последних гонках и окончательной позицией в Кубке конструкторов.

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