Когда заработает механизм счетов эскроу в сегменте ИЖС?

Механизм счетов эскроу в сегменте ИЖС выйдет на проектную мощность за два-три года. Об этом заявил ТАСС замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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