Баночка с заклинанием для создания позитивной атмосферы

https://alexavalevskaya.forum2x2.ru/t101-topic Перевод Александра ВалевскаяНамерение: сделать комнату счастливым местом!Я сделал это в воскресенье, чтобы принести много счастливого солнечного света в мое заклинание!Ингредиенты:• лепестки роз-любовь к себе, сострадание, спокойствие• ромашка ~ внутренний покой, умиротворение• лаванда ~ покой, защита, любовь• апельсиновая корка ~ оптимизм, стабильность, очищение• жасмин ~ счастье, исцеляет негативные мысли• масло розмарина ~ солнечная энергия, защита, хорошее здоровье, ясность ума• цитрин ~ солнечная энергия, позитивностьЗапечатано белым воском, смешанным с кусочками сусального золота - это солнечно, и это делает меня счастливым! .