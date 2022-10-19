В Бурятии за мошенничество в крупном размере осуждена сотрудница аутстаффинговой компании

40-летняя жительница города Улан-Удэ, сотрудник компании, предоставляющей услуги работников различных специальностей одному из предприятий, расположенному в республиканской столице, продавала фиктивные нормо-часы работникам организации взамен на денежное вознаграждение с их стороны.
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