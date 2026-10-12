«Денег нет»: экс-замминистра финансов назвал причину роста тарифов ЖКХ

Экономист Олег Вьюгин в интервью RTVI объяснил повышение тарифов на ЖКУГосударство повышает коммунальные тарифы, потому что больше не может субсидировать сферу ЖКХ.
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