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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кармело Энтони о выводе из обращения его номера в «Нью-Йорке»: «Почему нет? Зачем ждать?»

«А почему бы и нет? Зачем ждать? Если нужно подумать, то ладно, пусть будет так. Сейчас вокруг меня много сюрпризов, и я стараюсь оставаться сосредоточенным на настоящем», – сказал Энтони, добавив, что если среди этих сюрпризов окажется церемония с его майкой, он будет «в восторге».

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