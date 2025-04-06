Кармело Энтони о выводе из обращения его номера в «Нью-Йорке»: «Почему нет? Зачем ждать?»

«А почему бы и нет? Зачем ждать? Если нужно подумать, то ладно, пусть будет так. Сейчас вокруг меня много сюрпризов, и я стараюсь оставаться сосредоточенным на настоящем», – сказал Энтони, добавив, что если среди этих сюрпризов окажется церемония с его майкой, он будет «в восторге».