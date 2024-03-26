Марочко: Военные РФ выбили ВСУ с ряда позиций близ Кременной

Российские военнослужащие сумели выбить подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с ряда позиций, которые они занимали неподалеку от населенного пункта Кременная, расположенного на территории Луганской народной республике (ЛНР).
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