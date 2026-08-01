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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Парма – Ираклис 1908 – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Товарищеские матчи (клубы), 2 августа 2026

Во воскресенье, 2 августа, сыграют Парма и Ираклис 1908 в рамках товарищеских матчей. ➡ Бесплатные трансляции топовых матчей от Winline Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

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