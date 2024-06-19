В Москве задержали повара "Савон-К" по делу о массовом отравлении

Следственный Комитет сообщил о задержании четвертого фигуранта дела о массовом отравлении людей. Это повар компании «Савон-К», которая производила фасоль, спровоцировавшую, по данным Роспотребнадзора, вспышку ботулизма.
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