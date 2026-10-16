Неизвестный любитель портить воздух стал неожиданной проблемой для журналистов на европейском саммите с участием главы киевского режима Владимиром Зеленским.
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Крысёныш будет хорошо смотреться, повешенным под Эйфелевкой.
Чего тут гадать... Зеленский, как всегда усирался, выклянчивая подачки, отсюда и вонь.