Еще один дом на 464 квартиры достроили в ЖК «Люберцы» в Подмосковье

Еще один корпус на 464 квартиры построили в жилом комплексе «Люберцы». Жители смогут переехать в новый дом с развитой инфраструктурой — на территории квартала работают детские сады, школы, поликлиника, магазины и другие важные объекты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии