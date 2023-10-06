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Еще один дом на 464 квартиры достроили в ЖК «Люберцы» в Подмосковье

Еще один дом на 464 квартиры достроили в ЖК «Люберцы» в Подмосковье

Еще один корпус на 464 квартиры построили в жилом комплексе «Люберцы». Жители смогут переехать в новый дом с развитой инфраструктурой — на территории квартала работают детские сады, школы, поликлиника, магазины и другие важные объекты.

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