Сушинский: «Овечкину не дадут завершить карьеру, пока не побьёт рекорд Гретцки»

Бывший форвард сборной России Максим Сушинский прокомментировал, сколько, по его мнению, потребуется времени нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину для того, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки.
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