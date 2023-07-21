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Экс-директор «Анжи» Герман Чистяков стал гендиректором хоккейного «Авангарда»

Управленец приступит к своим обязанностям 1 августа.  На этом посту он заменит Сергея Белых, ставшего исполнительным директором футбольного «Спартака».

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