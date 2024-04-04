Врач Данилова: запрокидывание головы назад для снятия боли в шее опасно

Для профилактики болей в шее полезно выполнять как короткие разминки для шеи и спины каждый час, однако запрокидывание головы назад не смотря на расслабляющий эффект могут быть опасными для позвоночника, рассказала "Газете.
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