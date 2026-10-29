Юморные рассказы — Служба безопасности банка, — раздалось в трубке. Голос женский, официальный, без единой эмоции.
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не стоит так повторять за хероем это рассказа, что бы не было голосового материала и уж тем более видео для мошенников....
ХОРОШО !!!