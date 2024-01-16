Мнение: Мировая экономика ослабнет в этом году

Большинство экономистов, опрошенных Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) в Давосе, ожидают, что мировая экономика ослабнет в этом году, заявив, что геополитическая фрагментация во всем мире будет углубляться.
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