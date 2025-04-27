Уехавший в США Прусикин* нашел способ зарабатывать в России

Российский музыкант и певец, лидер и основатель группы Little Big Илья Прусикин* (признан в России иностранным агентом), несмотря на отъезд в США после начала специальной военной операции, нашел способ зарабатывать в России .
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