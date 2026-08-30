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Царьград

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Олимпийский комитет России сообщил о победе дзюдоистов в Лозанне

Олимпийский комитет России сообщил о победе дзюдоистов в Лозанне

Русские дзюдоисты завоевали первое место в медальном зачете на турнире Большого Шлема, который прошел в Лозанне, Швейцария.

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