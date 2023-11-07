Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

7 998 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nata
    Хотя сами еще свои кредиты не закрыли, а продолжают пролонгировать.Россия арестовала...
  • Александр Салтановский
    Ага, а когда речь зашла о том, что БелАС сдана не во время, так беларусы потребовали уплатить неустойку и никакие "бр...Россия арестовала...
  • Antanas
    Спад американской демократии.👍👍👍👍👍.Логотип «Democrac...

Бывшие солдаты ВСУ принесли присягу России

Бывшие солдаты ВСУ принесли присягу России

Бывшие солдаты ВСУ приносят присягу России. Теперь они служат в ВС РФ, ну а война покажет, чего стоит их присяга и чего они стоят как солдаты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Гайдуков
Крупные соединения создавать из перебежчиков рановато.  Пусть покажут себя в деле небольшими подразделениями рядом с нашими ребятами. А потом будет видно. СВО закончится не завтра.
Ответить
2 д.
Регина Толстоброва
Время им дать. Пусть пока так повоюют. Все будет хорошо. потом уже создавать какие-то соединения.мы их еще не знаем до конца.
Ответить
2 д.

Картина дня

наверх