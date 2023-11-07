Бывшие солдаты ВСУ принесли присягу России

Крупные соединения создавать из перебежчиков рановато. Пусть покажут себя в деле небольшими подразделениями рядом с нашими ребятами. А потом будет видно. СВО закончится не завтра.

Регина Толстоброва

Время им дать. Пусть пока так повоюют. Все будет хорошо. потом уже создавать какие-то соединения.мы их еще не знаем до конца.