Бывшие солдаты ВСУ приносят присягу России. Теперь они служат в ВС РФ, ну а война покажет, чего стоит их присяга и чего они стоят как солдаты.
Бывшие солдаты ВСУ принесли присягу России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Гайдуков
Крупные соединения создавать из перебежчиков рановато. Пусть покажут себя в деле небольшими подразделениями рядом с нашими ребятами. А потом будет видно. СВО закончится не завтра.
Ответить
2 д.
Регина Толстоброва
Время им дать. Пусть пока так повоюют. Все будет хорошо. потом уже создавать какие-то соединения.мы их еще не знаем до конца.
Ответить
2 д.
Свежие комментарии