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Регионы России

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Главе фонда «Дом с маяком» запретили пользоваться интернетом и выходить из дома по обвинениям в дезинформации

Главе фонда «Дом с маяком» запретили пользоваться интернетом и выходить из дома по обвинениям в дезинформации

Симоновский суд Москвы избрал меру пресечения для главы фонда «Дом с маяком» Лидии Мониаве, обвиняемой в распространении фейковой информации о действиях Вооружённых сил РФ.

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