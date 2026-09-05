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Царьград

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МИД Словакии вызвал посла России в связи с ударом по зданию СБУ

МИД Словакии вызвал посла России в связи с ударом по зданию СБУ

В Братиславе заявили о необходимости прекращения эскалации украинского конфликта.Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар поручил вызвать посла России в связи с ударом дрона по зданию СБУ в Киеве.

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