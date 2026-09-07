НРИ. Cyberpunk RED. [Выпуск#3, ФИНАЛ]

На руках — самые грязные данные о корпорации биотехника, за которой охотятся и Милитех и Арасака. Герои решают дать бой всем и сразу — обнародовав данные в общий доступ, как герои, что бы показать, насколько корпорации все еще грязные и беспринципные.
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