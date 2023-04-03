Задержана подозреваемая в убийстве Татарского

Девушка была объявлена в розыск утром в понедельник.Pr Scr spb.sledcom.ru--> Подозреваемая во взрыве в петербургском кафе и убийстве военкора Владлена Татарского Дарья Трепова задержана, сообщает 3 апреля пресс-служба Следственного комитета РФ.