ГлагоL

22 425 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Фоменков
    Кастрюлеголовица - очень заразная болезнь, особенно в преклонном возрасте. Мозг буквально разрушается, нарушается спо...«Подходит для Дня...
  • Globo
    Шеф, всё пропало, всё пропало! Гипс снимают, клиент уезжает…Cisco уничтожила ...
  • Анфиса Иванова
    Вы правильно сказали. Была бы смертная казнь - многие бы не пошли на преступления убийств, и многие люди остались бы ...Дело о взрыве в П...

Задержана подозреваемая в убийстве Татарского

Задержана подозреваемая в убийстве Татарского

Девушка была объявлена в розыск утром в понедельник.Pr Scr spb.sledcom.ru--> Подозреваемая во взрыве в петербургском кафе и убийстве военкора Владлена Татарского Дарья Трепова задержана, сообщает 3 апреля пресс-служба Следственного комитета РФ.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх