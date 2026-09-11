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ТАСС пишет об усилении контроля СБУ за бегством местных в Белоруссию в Чернигове

ТАСС пишет об усилении контроля СБУ за бегством местных в Белоруссию в Чернигове

Служба безопасности Украины и полиция усилили контроль на участке украинско-белорусской границы в Черниговской области, стремясь не допустить незаконного выезда жителей в Белоруссию.

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