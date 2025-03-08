Глава МИД КНР: За китайским чудом последует еще более восхитительное высококачественное развитие

Пекин, 7 марта /Синьхуа/ -- Первая часть китайского чуда продемонстрировалась беспрецедентными высокими темпами роста, а его вторая часть обещает стать еще более восхитительной в проявлениях высококачественного развития, заявил в пятницу министр иностранных дел КНР Ван И на пресс-конференции в рамках проходящей в Пекине 3-й сессии ВСНП 14-го созыва.