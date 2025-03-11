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Царьград

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Экс-член РФС Анохин хочет отправиться на фронт, следователь отказал

Экс-член РФС Анохин хочет отправиться на фронт, следователь отказал

Арестованный экс-член исполкома Российского футбольного союза Сергей Анохин пытался заключить контракт с Минобороны России для участия в Специальной военной операции, но следователь СК отклонил его просьбу.

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