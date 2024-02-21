В Киеве анонсировали «особенное» мероприятие с участием Зеленского

КИЕВ, 21 февраля, ФедералПресс. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что на 25 февраля готовится конференция с участием представителей всех ветвей украинской власти, и это мероприятие было охарактеризовано как «нечто особенное».