Вот сразу видно, что в Европе забурлил реваншизм: немцы вспоминают своего «художника», а французы – явно не могут забыть, как агрессивно вёл себя Кутузов под Москвой, почему-то постоянно набрасываясь на их «никого не трогавшую» армию! Потому что сегодня они задают ровно те же вопросы – которые потом проходят сами собой только после визита русских в Париж! Вот и сегодня министра обороны Франции Себастьяна Лекорню обуревают ровно те же эмоции: «Сейчас мы наблюдаем более агрессивное поведение, например, с нашими вооруженными силами.
Пардонте муа: Россия помешала Франции «миролюбиво» расширяться в наше Чёрное море
Комментарии
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М
Мария
Поражает деградация и педеризация французской элиты! Стыд смотреть на их правящую верхушку!
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12 час.
Михаил Гринжук
А чего ты хочешь от фригидных дебилов и пидорасов.Мозги то у них в жопе находятся а не в голове
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4 час.
Виктор Гайдуков
Я думаю, что всему своё время. Не надо спешить. Пусть каждый будет хорошо делать своё дело и тогда у Президента будет больше возможностей действовать побыстрее.
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4 час.
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