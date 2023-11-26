В столичной библиотеке состоялась встреча с писателем Николаем Русу

23 ноября в библиотеке "Ливиу Ребряну" состоялась встреча с писателем Николаем Русу. Это было десятое мероприятие в рамках культурного проекта "Писатели для столицы, столица для писателей", организованного Союзом писателей Молдовы в партнерстве с Муниципальной библиотекой "Б.