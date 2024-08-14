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Депутаты устроили кампанию по поддержке главврача кардиоцентра Югры, которая допустила массовое отравление пациентов

Депутаты устроили кампанию по поддержке главврача кардиоцентра Югры, которая допустила массовое отравление пациентов

Депутаты Тюменской областной думы и думы Ханты-Мансийского автономного округа не стали требовать проверок Кардиологического диспансера Югры, где произошло крупнейшее за многие годы в регионе массовое отравление граждан.

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