Стали известны победители областного театрального фестиваля «Премьеры сезона 2024 – 2025». На него свои спектакли представили профессиональные театральные коллективы Нижегородской области и студенты выпускного курса театрального училища.
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