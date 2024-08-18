Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 376 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    А кто сказал что именно их обменяют? А обменный фонд необходим или вам все равно КАК мучают наших ребят нацисты? А ес...Спецназ «Ахмат» в...
  • Геннадий Сытник
    Иди на хуй, без возражений!Воруют...
  • Россиянин
    А в это время, Казахстану США сделали "подарок": Привезли БЕСПЛАТНО, сервер для таможенного контроля. То есть, хотят ...В Иране захотели ...

Инфополитика. Подоляки, Свинчуки и прочие Кивы

Что мне там рассказывали, когда я раз за разом писал, что у нас с информационной политикой беда? Когда левша Роджерс бегал и рассказывал, что «англичане ружья кирпичом не чистят», тьфу, «у нас бардак и куча вражеских агентов свободно работает в информационном поле»?«Роджерс нагнетает», «Роджерс майданит», «понаехал тут и учит нас» и тому подобное.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх