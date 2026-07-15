Убийца пса Зефира получил 2 года исправительных работ

В Калужской области суд вынес приговор мужчине, который жестоко убил своего годовалого пса. Напомним, что в начале марта в Кабицино Боровского района местный житель вывел своего лабрадора на улицу и на обочине дороги нанёс ему не менее 15 ударов ножом по телу.