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Газета.ру

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СК предъявил сотруднице банка обвинение в хищении 69 млн рублей у участников СВО

СК предъявил сотруднице банка обвинение в хищении 69 млн рублей у участников СВО

Следователи Следственного комитета России предъявили обвинение Анне Винниковой, сотруднице банка, которая, входя в состав организованной группы, похитила 69 миллионов рублей, предназначенных для участников специальной военной операции.

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