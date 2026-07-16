СК предъявил сотруднице банка обвинение в хищении 69 млн рублей у участников СВО

Следователи Следственного комитета России предъявили обвинение Анне Винниковой, сотруднице банка, которая, входя в состав организованной группы, похитила 69 миллионов рублей, предназначенных для участников специальной военной операции.
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