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Хуснуллин высказался о ситуации с льготными ипотеками

Хуснуллин высказался о ситуации с льготными ипотеками

Вице-премьер России Марат Хуснуллин высказался в беседе с RT о ситуации с льготными ипотеками. По его словам, пока правительство ничего не планирует делать с семейной ипотекой, так как кабмин не так давно, 1 июля, принял решение, что право на неё сохраняется за семьёй, где есть один ребёнок до шести лет, до 2030 года.

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