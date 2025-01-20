Экс-советник Трампа заявил, что НАТО не сможет обороняться без США

Global Look Press/Karolis Kavolelis via www.imago-/www.imago-images.de НАТО из полноценного военного альянса превратился в несамостоятельный союз, который зависит от США, и не может полноценно организовать собственную оборону, заявил в интервью изданию Politico экс-советник избранного президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон.