На Сахалине транспортные полицейские и «Полицейский Дед Мороз» поздравили ребят с наступающим Новым годом

В преддверии новогодних праздников инспектор по делам несовершеннолетних Сахалинского ЛО МВД России на транспорте совместно с работником музея исторического парка «Россия – Моя история» поздравили с наступающими Новогодними праздниками воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Маячок».