На PC вышла финальная версия улучшенной Silent Hill 2 для современного железа, над которой работали фанатыКоманда энтузиастов, работающая над улучшенной Silent Hill 2: Enhanced Edition для современного железа и актуальных ОС, недавно выпустила финальную версию своего проекта.
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