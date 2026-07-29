30 июля во Владимирской области ожидаются ливни и +24°C

30 июля во Владимирской области ожидается холодная и пасмурная погода, напоминающая осенний день. Жара отступает под воздействием северных ветров, и жителям региона рекомендуется приготовить зонты и легкие куртки.
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