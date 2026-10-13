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Житель Нового Уренгоя осужден за использование чужих аккаунтов на «Госуслугах»

Житель Нового Уренгоя осужден за использование чужих аккаунтов на «Госуслугах»

Новоуренгойский городской суд вынес приговор местному жителю, обвиняемому в совершении 132 преступлений с использованием чужих учетных записей на портале «Госуслуги».

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