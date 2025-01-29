От «золотого века» к «веку упадка»: «левые» и «правые» концептуальные модели истории Политическая классификация по принципу правые-левые является традиционной и считается всеобъемлющей, хотя дискуссии о соотношении «правых» и «левых» (учитывая множество различных классификаций и расплывчатость некоторых из них) имели место на протяжении всего ХХ века и продолжаются в наши дни.