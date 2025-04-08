Туз теневой дипломатии: Что известно о самом загадочном переговорщике Кирилле Дмитриеве

Этот таинственный «мистер Дмитриев» появился на сцене политических переговоров Россия – США в самый критический момент и сумел переломить настроение американских политиков со скептицизма на осторожный оптимизм.
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